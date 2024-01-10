Bakan Tunç'tan ‘yargıda uzlaştırma uygulaması’ açıklama

Bakan Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada, ceza hukukunda alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan uzlaştırma uygulamasının toplumsal barışa katkıda bulunduğunu ve yargının iş yükünü azalttığını belirtti.

Bugüne kadar, müzakeresi tamamlanan 1 milyon 910 bin 11 dosyadan, 1 milyon 581 bin 370’inde anlaşma sağlandığını ifade eden Tunç, “Bu sayede, yaklaşık 3 milyon 200 bin kişi uzlaşma yoluyla mahkemeye gitmekten kaçındı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanması için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.