İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Dilan Polat telefonu

10 Haber’de Hazar Dost imzasıyla yer alan habere göre, Dilan- Engin Polat çiftinin gözaltı süreci İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aramasıyla başladı.

Kaynakların aktardığına göre, Polat çiftinin gözaltı süreci İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a telefonla başladı.

Gözaltı sürecinin uzaması ve çift hakkında gözaltı kararı verilmemesi hakkında İstanbul Emniyet’inden üst düzey müdürler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bilgi verdi.

Yerlikaya durumu öğreneceğini söyleyerek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile konuştu.

Yerlikaya ve Tunç arasındaki görüşmenin ardından Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve çiftle beraber 20 kişi, 1 Kasım’da gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yaptığı lüks paylaşımlar sonrası parasının kaynağının merak konusu olduğu Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili kamuoyu tepkisi sonrası kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, bu kapsamda çift tutuklanmıştı.

Çiftin tutuklanmasıyla beraber Polat’ın sosyal medya paylaşımında “şampiyonlar ligi” olarak tanımladığı fotoğraflarda yer alan sosyal medya fenomenlerinin de Polat’larla beraber mal varlıklarına el konulmuştu.