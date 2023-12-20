İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Dilan Polat telefonu

Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Dilan Polat telefonu
Dilan Engin Polat çiftine yönelik gözaltı sürecinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aramasıyla başladığı iddia edildi.

10 Haber’de Hazar Dost imzasıyla yer alan habere göre, Dilan- Engin Polat çiftinin gözaltı süreci İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aramasıyla başladı.

Kaynakların aktardığına göre, Polat çiftinin gözaltı süreci İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a telefonla başladı.

Gözaltı sürecinin uzaması ve çift hakkında gözaltı kararı verilmemesi hakkında İstanbul Emniyet’inden üst düzey müdürler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bilgi verdi.

Yerlikaya durumu öğreneceğini söyleyerek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile konuştu.

Yerlikaya ve Tunç arasındaki görüşmenin ardından Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve çiftle beraber 20 kişi, 1 Kasım’da gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?
Sosyal medyada yaptığı lüks paylaşımlar sonrası parasının kaynağının merak konusu olduğu Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili kamuoyu tepkisi sonrası kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, bu kapsamda çift tutuklanmıştı.

Çiftin tutuklanmasıyla beraber Polat’ın sosyal medya paylaşımında “şampiyonlar ligi” olarak tanımladığı fotoğraflarda yer alan sosyal medya fenomenlerinin de Polat’larla beraber mal varlıklarına el konulmuştu.

İlgili Haberler
Dilan Polat’ın şampiyonlar ligi fotoğrafında yer alan fenomenlerin mallarının nasıl satılacağı belli oldu
Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'den imalı yeni paylaşım. Sınır dışı edilmişti
Mal varlıklarına el konan fenomen Neslim Güngen sessizliğini bozdu. 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' demişti
Engin-Dilan Polat çiftinin lüks araçları TMSF’ye çekildi
‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenlerine soruşturma: Tüm mal varlıklarına el konuldu
Dilan Polat’ın çocukluk arkadaşı anlattı. 'Dilan Engin'in çoraplarını bile koklardı. Çok travmatik bir geçmişi var'
Son Haberler
Fuat Çimen TFF Başkan adayını 2 isim vererek açıkladı Spor
Fuat Çimen TFF Başkan adayını 2 isim vererek açıkladı
ÇEDES kapsamında öğrencilere mezarlık temizletilmesi TBMM gündemine taşındı Gündem
ÇEDES kapsamında öğrencilere mezarlık temizletilmesi TBMM gündemine taşındı
Boğaziçi Üniversitesi yine hedefte: İİBF kapatılacak Gündem
Boğaziçi Üniversitesi yine hedefte: İİBF kapatılacak
Beşiktaş'ta 2 maçlığına sözleşme imzalanan Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama Spor
Beşiktaş'ta 2 maçlığına sözleşme imzalanan Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama
Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir borsada ne olduğunu açıkladı: Borsada Kredi Paniği! Ekonomi
Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir borsada ne olduğunu açıkladı: Borsada Kredi Paniği!
Marmaray hattında intihar Gündem
Marmaray hattında intihar
Tek kelimeyle kocasını stüdyoda bayılttı. Esra Erol’da ilginç anlar Yaşam
Tek kelimeyle kocasını stüdyoda bayılttı. Esra Erol’da ilginç anlar