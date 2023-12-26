Can Atalay krizi gölgesinde Yargıtay Başkanı'ndan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ziyaret

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Can Atalay krizi gölgesinde Yargıtay Başkanı'ndan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ziyaret
AYM’nin verdiği Can Atalay kararı sonrası gözler yerel mahkemenin vereceği karara çevrilmişken Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti.

AYM'nin,Gezi davasından tutuklu olan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karardan sonra ne olacağı merakla beklenirken, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u ziyaret etti.

ADALET BAKANI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tunç, "Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM), gezi davası nedeniyle tutuklu olan milletvekili Can Atalay hakkında 'Hak ihlalı' kararı vererek tahliye edilmesini istemişti. Ancak Atalay, Yargıtayın aldığı kararla tahliye edilmemişti. Atalay'ın avukatları ise alınan karar sonrası Atalay'ın tahliyesi için tekrar başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi (AYM), ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı verdi. Yerel mahkemeye kısa kararı geçen hafta gelirken, mahkeme heyeti dosyayı görüşmek için 'gerekçeli kararı' bekleyeceklerini belirtti. Atalay'ın arkadaşları ve avukatları adliye önünde nöbet tutarken yerel mahkemeden hala karar çıkmadı.

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