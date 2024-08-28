İstanbul'un taksi sorunu çözülüyor. Bakan Uraloğlu duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'un taksi sorunu çözülüyor. Bakan Uraloğlu duyurdu

Bakan Uraloğlu, "taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız.

2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz."

İstanbul’un taksi sorununda flaş gelişme! Hükümet düğmeye bastıİstanbul’un taksi sorununda flaş gelişme! Hükümet düğmeye bastı

Taksi ücretlerine kallavi zam! Yeni tarife belli olduTaksi ücretlerine kallavi zam! Yeni tarife belli oldu

Son Haberler
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
Millilerimiz Ukrayna karşısında direnemedi
Millilerimiz Ukrayna karşısında direnemedi
Yıldız Yatak'tan kötü haber! İflasların arkası kesilmiyor
Yıldız Yatak'tan kötü haber!
İsmail Kartal veda etti
İsmail Kartal veda etti
OpenAI'den dev yatırım hamlesi
OpenAI'den dev yatırım hamlesi