Bakan Yerlikaya açıkladı. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 49 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 ilde, bölücü terör örgütüne yönelik BOZDOĞAN-25 operasyonlarının düzenlendiğini ve operasyonlar sonucunda 49 şahsın yakalandığını aktardı. Şüpheli şahısların; sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye oldukları ve terör örgütüne yardım ve yataklık ettiklerinin tespit edildiği iletildi.

Yerlikaya, açıklamasında, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Birlik ve bütünlüğümüze kasteden hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.” İfadelerine yer verdi.