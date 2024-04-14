Bakan Yerlikaya açıkladı. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 49 şahıs yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi Murat Öztürk
Bakan Yerlikaya açıkladı. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 49 şahıs yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik, 19 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 49 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 ilde, bölücü terör örgütüne yönelik BOZDOĞAN-25 operasyonlarının düzenlendiğini ve operasyonlar sonucunda 49 şahsın yakalandığını aktardı. Şüpheli şahısların; sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye oldukları ve terör örgütüne yardım ve yataklık ettiklerinin tespit edildiği iletildi.

Yerlikaya, açıklamasında, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Birlik ve bütünlüğümüze kasteden hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.” İfadelerine yer verdi.

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