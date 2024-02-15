Bakan Yerlikaya açıkladı. İstanbul'da üç çete çökertildi

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya açıkladı. İstanbul'da üç çete çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen "Kafes-40" operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da bulunduğu 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir dizi operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Açıklamada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, iş insanlarını tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme" suçlarına yönelik "Kafes-40" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

HEDEFTE ÜÇ İSİM VARDI

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın elebaşı oldukları 3 organize suç örgütünün çökertildiğini ifade etti.
İki elebaşının da yer aldığı 24 şüphelinin yakalandığı operasyonlar sonucu, 5 ruhsatsız tabanca ile 3 tüfeğe el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle" ifadelerini kullandı.

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