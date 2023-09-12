Bakan Yerlikaya 'Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin' mesajıyla paylaştı: İşte sıfır noktasındaki üs bölgesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'ne ilişkin videoyu "Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin." mesajıyla paylaştı.

KAYNAK: AA
Bakan Yerlikaya 'Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin' mesajıyla paylaştı: İşte sıfır noktasındaki üs bölgesi

Editör: İsa Karaarslan

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm suç ve suçlulara hayatı dar eden, her an enselerinde olan, nefeslerini kesen güvenlik güçlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sizler 85 milyonun kahramanlarısınız. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

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Paylaşımda yer alan videoda, Türk bayrağının dalgalandığı Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nin havadan görüntüleri yer alıyor.

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