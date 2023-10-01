Bakan Yerlikaya birazdan açıklama yapacak

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde sabah 09.30 sularında bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1 terörist kendisini patlattı, 1 terörist ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırıda 2 polis hafif yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk açıklama sosyal medya hesabından yaptı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre,

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ AMANSIZCA DEVAM EDECEKTİR"

BAKAN YERLİKAYA AZ SONRA AÇIKLAMA YAPACAK

Saldırının ardından basın mensuplarına yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı saat 10.30 ila 11.00 arasında Bakanlık binası önünde açıklama yapacak.