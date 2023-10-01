Ali Yerlikaya suç örgütlerine nefes aldırmıyordu. İçişleri Bakanlığı’na canlı bomba saldırısı

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarla suç örgütlerinin çökertileceğini söylemişti.

Son olarak dün, Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Şahinler Çetesi' olarak adlandırılan organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Buna göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ve Samsun'da 54 adrese yönelik eşzamanlı operasyon yapılmıştı.

41 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Operasyonda çete lideri Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınırken; 16 ruhsatsız tabanca ve 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildiği ortaya çıkmıştı.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" demişti.

BU OPERASYONLARIN ARDINDA ANKARA'DA CANLI BOMBA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİ

Bu sabah ise yapılan operasyonların ardından Ankara'da canlı bomba saldırısı gerçekleşti.

TBMM'de 28'inci dönem 2'nci yasama yılı töreni öncesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan TBMM ve bakanlıkların bulunduğu İsmet İnönü Bulvarında patlama ve silah sesleri duyuldu. Olayla ilgili araştırmalar devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 saldırganın bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu bildirdi. Saldırganlardan birinin kendini patlattığını aktaran Yerlikaya, diğer saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.

Yerlikaya söz konusu operasyonlara yönelik,

"İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ‘yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında ‘Sibergöz Operasyonu’ düzenlendi. Başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını ‘Abdulsamet Aksu’ adlı şahsın yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde toplam 45 şüpheli yakalandı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi.

"HESAPLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konulmuştur. Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.