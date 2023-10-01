Ankara'daki patlamaya ilişkin çatışma görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da sabah saatlerinde Meclis'e yakın bölgede patlama sesi duyuldu. Kızılay yakınlarında duyulan sesin terör saldırısı olduğu ortaya çıktı.
2 terörist araçla gelerek saldırıda bulundu. Teröristlerden biri etkisiz hale getirildi.
Aracın Kayseri plakalı olduğu ortaya çıktı.
Saldırganlardan biri canlı bombaydı ve kendini patlattı.
Söz konusu çatışmalardan görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı.
Görüntülerde 4 polisin teröristlerle çatıştığı alanlar görüldü.
2 polisin hafif şekilde yaralandığı bilgisi geldi.
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