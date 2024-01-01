Bakan Yerlikaya, şehit babasıyla telefonda görüştü

Kaynak: AA
Bakan Yerlikaya, şehit babasıyla telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak’ın kuzeyindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca’nın babasıyla telefonda görüştü.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi, şehidin ailesini Almus’taki Ormandibi köyünde ziyaret ederken, Vali Hatipoğlu, şehidin babası Ahmet Karaca’ya telefonu Bakan Yerlikaya’ya verdi.

Bakan Yerlikaya, “Ahmet abi, şehidimizin ruhu şad olsun. Allah sizlere sabır ve metanet ihsan etsin. Cennette komşu olmayı, hasret gidermeyi nasip etsin. Ailenizin ve vatanımızın başı sağ olsun. Allah onu şehitlik mertebesine layık gördü. Bizlere de sabretmek düştü.” diye konuştu.

Baba Ahmet Karaca da Bakan Yerlikaya’ya teşekkürlerini dile getirdi.

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