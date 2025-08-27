Bakan Yerlikaya'dan bir operasyon açıklaması daha: 4 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da yapılan 3 ayrı operasyonda 739 bin uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildiğini, 4 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da yapılan 3 ayrı operasyonda 739 bin uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildiğini, 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Konya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonumuzda; 739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai, 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi (yaklaşık 420 kilo Bonzai yapılabilecek hammadde) ele geçirdik. Operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladık. Konya Valimizi, operasyonu koordine eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceğiz."

