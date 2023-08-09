Bakan Yerlikaya’dan polis Alper Gökhan Yıldırım'a büyük sürpriz. Motosikletli gence verdiği öğütle gündem olmuştu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Yıldırım'ı kabulüne ilişkin görüntüleri paylaştı.

Türkiye'nin Yıldırım'ı, genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği videoyla tanıdığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Yıldırım'ın "Ama ölürsen ne yapacağız yavrum" şeklindeki sözlerinin herkesi duygulandırdığını belirtti.

Davranışından ötürü Alper Gökhan Yıldırım'ı kutlayan Yerlikaya, "Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'da hız yapan motosikletli gence uyarıda bulunan trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım, o anları şöyle anlatmıştı:

Atatürk Bulvarı'nda şerit değiştiren, hız ve ışık ihlali yapan motosiklet kullanıcısı genci Karayolları Kavşağı'nda durdurduğunu anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Kural ihlali sonucunda ölümlü, yaralanmalı kaza, uzuv kaybı meydana gelmemesi adına kendisini ikaz etmek istedim. Çünkü bizler de bir anne baba, onların büyükleri olarak aslında onlara ceza yazmanın ötesinde yaptıklarının bir suç olduğunu, neden bu suçu işlediklerini ve işlememeleri gerektiği konusunda ikna etmemiz gerekir. İnsanları ikna edemediğimiz sürece günlerce ceza yazsak kural ihlallerini azaltamayız. Amirlerimizin de bizlere tavsiyesi, emirleri bu yönde. Kendileri ihlaller konusunda sürücülerimizi kesinlikle ikna etmemiz için bilgilendirmemizi ve yapmış oldukları konularda kendilerini ikaz etmemizi emretmektedir."

Uygulamalarda genelde kural ihlali yapanları uyararak ikna etmeye çalıştığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihati, 'İnsan yaşat ki devlet yaşasın'. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her platformda beyan ettiği gibi, 'Yaratılmışı severiz Yaratan'dan ötürü' sözünü şiar edinmiş bir kurumuz. Amacımız insanlarımızı daha mutlu, daha müreffeh olarak yaşatabilmek. Trafik ailesi olarak kural ihlalleriyle mücadele edebildiğimiz sürece topluma faydalı olabilmekteyiz. Takdir edersiniz ki sizlerin vergileriyle görev yapan bizler trafik güvenliğinizi sağlamak için nasıl terörle mücadelede taviz veremiyorsak trafik güvenliği, ihlaller konusunda da göz yummamamız gerekmekte. Bunu da tabii hukuk ve insani değerler çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Eğer kendisini kırdıysam tekrar özür dilerim."

Motosikletli sürücülerinin özellikle ışık, şerit ihlali ve kask konusunda duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Bir polis abileri, bir polis kardeşleri olarak lütfen motora kasksız binmeyelim. İster yolcu ister sürücü konumunda lütfen kaskımızı takalım, hayata bağlanalım. Çünkü biz onların düğünlerine gitmek istiyoruz, mutlu günlerini görmek istiyoruz. Yoksa Allah göstermesin, yaralamalı kazada ailenin aranıp bilgilendirme konusunda oldukça zor anlar yaşıyoruz. Ekip arkadaşım bana, ben ekip arkadaşıma bakıyoruz, hangimiz bu acı haberin ne şekilde ifade edecek diye." dedi.