Samsun'da motosikletli gence nasihatte bulunan trafik polisi Yıldırım, o anları anlattı

Bu anlar, motosikletli genç tarafından kask kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medya üzerinde paylaşılan video, polisin samimi ve duygusal tavsiyeleriyle dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak trafik polisini tebrik etti ve şu ifadelere yer verdi:

"Ancak ölürsen ne yapacağız yavrum? Bu video ve sözler, bir motosiklet sürücüsü olarak beni derinden etkiledi. İşte gerçek trafik polisimiz; ceza yazmak değil, genç bir motosiklet sürücüsüne bir baba şefkatiyle yaklaşmak, nasihat vermek, uyarmak. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Alper Gökhan Yıldırım'a örnek tavrı için teşekkür ediyorum. Ve motosiklet sürücülerimiz, lütfen trafik kurallarına uyalım, aşırı hız yapmayalım. Çünkü #HayatlaYarışılmaz."

Polis memuru Yıldırım, AA muhabiriyle yaptığı röportajda, her trafik polisinin gönlünde şehit Fethi Sekin'in olduğunu belirtti ve ona Allah'tan rahmet diledi. Ardından anlattığı olayda, Atatürk Bulvarı'nda şerit değiştiren ve hız ve ışık ihlali yapan bir motosiklet sürücüsünü Karayolları Kavşağı'nda durdurduğunu aktardı.

Yıldırım, kural ihlali sonucunda meydana gelebilecek ölümlü, yaralanmalı kazaları önlemek için genç sürücüyü uyarmak istediğini ifade etti. Polis memurlarının bir anne ve baba gibi, gençleri ceza yazmanın ötesinde ikna etmelerinin önemine değindi ve şunları dile getirdi:

"Amirlerimizin bize verdiği tavsiye, trafik kurallarını ihlal edenleri cezalandırmak yerine onları ikna etmeye çalışmamız yönünde. Bu şekilde ancak kurallara uyumu sağlayabiliriz. Trafik ailesi olarak amacımız toplumumuzu daha güvenli ve mutlu bir şekilde yaşatmaktır. Bu nedenle trafik güvenliğini sağlamak için terörle mücadelede olduğu gibi taviz vermeden çalışıyoruz."

Yıldırım, uygulamalarda genellikle kural ihlali yapanları uyarmaya çalıştıklarını ve vatandaşları trafik kültürüne duyarlı olmaya teşvik ettiklerini belirtti. Özellikle motosiklet sürücülerinin ışık, şerit ve kask kurallarına uymalarının önemini vurgulayan polis memuru, "Lütfen motosiklete binerken kaskımızı takalım, hayata bağlanalım. Çünkü onların mutlu günlerini görmek istiyoruz. Trafikte nazik ve saygılı olursak sosyal hayatımızda da öyle oluruz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, Bakan Yerlikaya ve amirlerine tebriklerinden dolayı teşekkür ederek görevini layıkıyla yerine getirmek için çaba sarf edeceğini ifade etti. Ayrıca Türk milletinin trafikte saygı ve düzen içinde hareket etmesinin ülkenin kültürüyle uyumlu olacağını vurguladı ve trafik kurallarına uymanın, toplumun refahı için büyük önem taşıdığını belirtti.