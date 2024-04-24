Bakan Uraloğlu açıkladı: X’e bant daraltma gündemde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen resepsiyona katıldı.

Burada soruları cevaplayan Uraloğlu, Türkiye’de temsilcilik açmaması halinde sosyal medya platformu X’in yeni yaptırımlara maruz kalabileceğini söyledi.

Uraloğlu, şu şekilde konuştu:

“Hala ‘X’ Türkiye’ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bu dediğiniz de (bant daraltma) gündemimizde”

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformu “X” Türkiye’de temsilcilik açması yönünde uyarılmış ve temsilcilik açılana kadar platforma Türkiye’de reklam yasağı getirilmişti.