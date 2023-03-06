6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kabine Erdoğan'ın başkalığında toplandı. Gündem yoğun

Kabine Erdoğan'ın başkalığında toplandı. Gündem yoğun

Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabinenin ana gündemi ise deprem olacak.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:10
Takip Et

Bakanlar Kurulu Beştepe'de Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Kabine Erdoğan'ın başkalığında toplandı. Gündem yoğun
+
Aa
-

Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı başkanlığında 15,35'te toplandı.Kabine toplantısında ele alınması beklenen ilk başlık 11 ili etkileyen deprem olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.

GÜNDEM YOĞUN

Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor.Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
1
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
2
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
4
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
5
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
6
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
7
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
﻿Depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
﻿Depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
﻿Sion Kulübü'nden Galatasaray açıklaması
﻿Sion Kulübü'nden Galatasaray açıklaması
﻿Sion Kulübü'nden Galatasaray açıklaması
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay
﻿TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
﻿TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
﻿TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.