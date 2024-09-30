Bakanlığın önerdiği beslenme çantası aylık 3 bin TL, ihtiyaç sahibi öğrenciye verilen yardım 90 TL

Halk Sağlığı Genel Merkezi Sağlıklı Beslenme çantası listesi yayınladı. Listede öğrenciler için, Pazartesi günü, “Ev yapımı az yağlı börek veya poğaça, ayran ve meyve”, Salı günü, “haşlanmış yumurtalı sandviç, 5 adet zeytin, meyve suyu”, Çarşamba günü “Peynirli tost veya sandviç, ayran, çiğ sebze”, Perşembe günü, “Ev yapımı kek, süt, meyve” Cuma günü, “1 kibrit kutusu peynir, 5 adet zeytin, ekmek, süt, çiğ sebze” önerildi.

Önerilen beslenme çantasının aylık maliyeti ise, 3 bin TL civarı tutuyor. Diğer taraftan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise, ihtiyaç sahibi ailelere ilköğretime giden erkek çocukları için aylık 90TL, kız çocukları için 100 TL yardım yapıyor.