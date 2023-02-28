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Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirledi. Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz-icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 12:56
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Bakanlık açıkladı. Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi

Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirledi. Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz-icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Bakanlığın, Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar'da yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak. Bakanlıkça gerekli paranın aktarılmasını müteakip banka aracılığıyla ödenecek.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne satan üreticiler de desteklemeden yararlanacak

Çiğ süt desteklemesi, ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu karşılığında kendisi, üretici veya yetiştirici örgütü veya bunların yüzde 50'nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kaydettiren bir üretici-yetiştirici örgütüne üye olan yetiştiricilere yapılacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler de desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eşdeğeri süt miktarı esas alınacak.

TÜRKVET'E KAYIP GEREKLİ

Çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekecek.

Süt soğutma tankları, süt toplama merkezleri ve süt dolum tesislerinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol edilecek.

Çiğ süt desteğinde, üretici-yetiştirici örgütlerine verilen yetki, görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan üretici-yetiştirici örgütleri mağduriyetin giderilmesinden sorumlu olacak.

Haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler 5 yıl boyunca hiçbir destekten faydalanamayacak

Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz-icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

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