Süt hayvancılığı alarm veriyor. CHP’li Gürer acil önlem alınmalı diye uyardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, süt üretiminin düşmesi ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarının nedenleri konusunda, görüş ve önerilerini açıkladı. Gürer, süt üretiminin düşmesinin nedeninin maliyet artışı nedeniyle üreticilerin, süt ineklerini, gebe inekleri ve düveleri kesime göndermesinin önemli etkisi olduğunu belirtti.

SÜT ÜRETİMİ DÜŞTÜ, RAFLARDA ETİKET FİYATLARI YÜKSELDİ

Geçen yıl, Ocak –Aralık döneminde süt üretiminin ciddi oranda düştüğünün resmi verilerde yer aldığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Süt üretimi düştüğü için raflardaki ürün fiyatları arttı. Hayvan varlığı azalınca, tüccar, Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği tavsiye fiyatının da üzerinde fiyatlarla süt toplamak zorunda kaldı” diye konuştu.

Gürer “USB tarafından 14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere;%3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,50 TL geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildiğini anımsattı. Ulusal Süt Konseyinin dahi farklı bölgelerde yaptığı araştırmalar ile Aralık ayında 8.74 lira olan 1 litre sütün üretim maliyeti Ocak ayında 1 liraya yakın artarak 9.69 liraya çıktığını açıkladığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer USB bu yıl yaptığı toplantıda ise çiğ süt fiyatı için yeni bir fiyat belirleyememesinin çiğ süt üreticisi mağdur ettiğini belirtti. Gürer “Buna karşın farklı bölgelerde çiğ süt temini sütten üretim yapan sanayicinin yerelde çiğ süt alım fiyatını yükseltmek zorunda kaldığı, süt temininde arz sorunu oluşacağı kaygısı yaşadığı görülüyor .Aracılar bazı bölgelerde sütün kalitesine göre 11-12 liraya kadar alım yapsa da yem fiyatları artış süt inekçiliği yapanın ifadesi ile daha süt parası cebe girmeden yem fiyatına gelen zam ile geri çıkıyor. Bu durum üretici aleyhine devam ettikçe sorun devam edecek görülüyor” dedi.

SAMAN 1500 LİRADAN 3 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI

Geçen yıl 1500 lira olan samanın ton fiyatının bu yıl farklı bölgelerde 3 bin 500 liraya yükseldiğine vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Gürer , “Fiyatların bu şekilde artması, hayvancılığı da önemli ölçüde etkiledi, sıkıntılar katladı. Süt yemi ise her ay zamlanıyor ” diye konuştu.

HİLELİ ÜRÜNE DİKKAT!

İlaç gideri, veterinerlik hizmeti giderleri, ahır ve yem giderlerinin arttığını ve bakım yapmakta zorlanan süt inekçiliği yapanın hayvanlarını satarak ahırında hayvan sayısı düşürmesinin süt açığı oluşturduğunu söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “10 kilo sütten 1 kilo kaşar peyniri, 5 kilo sütten ise 1 kilo beyaz peynir elde edilir .Fabrikada işlenmesi, elektriği, işçiliği, içerikte kullanılan diğer ürünleri, ambalajı, nakliyesi, raf süresi, satış vadesi gibi fiyata etkiyen unsurlar yanında birden çok el değiştiren ürün aracı karları eklendiğinde üreticiden tüketiciye erinceye kadar fiyat katlamakta ve sütten mamül peynir fiyatı et fiyatı ile yarışmaktadır .Üretici ve tüketici ile işini doğru yapan imalatçı aynı anda sorun yaşamaktadır. Sütten mamül fiyat artışı taklit tağşiş ürün imalatına da kapı aralamaktadır. Üretim ve imalat fiyatları altında düşük bir fiyatla fiyatla peynir satılıyorsa bu peynirlerin bitkisel yağdan, kemik unundan ya da nişastadan yapılıp piyasaya sürülüp sürülmediği incelenmelidir” dedi.

YEM SÜBVANSE EDİLMELİ

Süt fiyatlarının artmasındaki en önemli nedenin yem fiyatlarının artması olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yıl başından bugüne tüm yem fiyatlar artış yaşandığına işaret etti. Gürer “Olması gereken neydi; yemde ofis oluşturup, yemin sübvanse edilerek hayvancılık yapana düşük fiyattan ulaştırılmasının sağlanma idi. Yem fiyatı kontrol altına alınmadan süt fiyatı yalnız hayvancılık yapanda iken kontrol altına alınmaya çalışılırsa hayvancılık yapan kesim sayısı daha da düşer ” şeklinde konuştu.