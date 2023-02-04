4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Süt hayvancılığı alarm veriyor. CHP’li Gürer acil önlem alınmalı diye uyardı

Süt hayvancılığı alarm veriyor. CHP’li Gürer acil önlem alınmalı diye uyardı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiğ süt üreticilerinin yem fiyatlar artış nedeni ile yaşadığı gelir-gider dengesizliğini iktidarın seyrettiğini söyledi. “Çiğ süt üretende, süt ve sütten mamül tüketende dertli, aracılar ise kazancından taviz vermiyor” dedi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:53
Takip Et

Süt hayvancılığı alarm veriyor. CHP’li Gürer acil önlem alınmalı diye uyardı

Süt hayvancılığı alarm veriyor. CHP’li Gürer acil önlem alınmalı diye uyardı
+
Aa
-

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, süt üretiminin düşmesi ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarının nedenleri konusunda, görüş ve önerilerini açıkladı. Gürer, süt üretiminin düşmesinin nedeninin maliyet artışı nedeniyle üreticilerin, süt ineklerini, gebe inekleri ve düveleri kesime göndermesinin önemli etkisi olduğunu belirtti.

SÜT ÜRETİMİ DÜŞTÜ, RAFLARDA ETİKET FİYATLARI YÜKSELDİ
Geçen yıl, Ocak –Aralık döneminde süt üretiminin ciddi oranda düştüğünün resmi verilerde yer aldığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Süt üretimi düştüğü için raflardaki ürün fiyatları arttı. Hayvan varlığı azalınca, tüccar, Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği tavsiye fiyatının da üzerinde fiyatlarla süt toplamak zorunda kaldı” diye konuştu.

Gürer “USB tarafından 14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere;%3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,50 TL geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildiğini anımsattı. Ulusal Süt Konseyinin dahi farklı bölgelerde yaptığı araştırmalar ile Aralık ayında 8.74 lira olan 1 litre sütün üretim maliyeti Ocak ayında 1 liraya yakın artarak 9.69 liraya çıktığını açıkladığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer USB bu yıl yaptığı toplantıda ise çiğ süt fiyatı için yeni bir fiyat belirleyememesinin çiğ süt üreticisi mağdur ettiğini belirtti. Gürer “Buna karşın farklı bölgelerde çiğ süt temini sütten üretim yapan sanayicinin yerelde çiğ süt alım fiyatını yükseltmek zorunda kaldığı, süt temininde arz sorunu oluşacağı kaygısı yaşadığı görülüyor .Aracılar bazı bölgelerde sütün kalitesine göre 11-12 liraya kadar alım yapsa da yem fiyatları artış süt inekçiliği yapanın ifadesi ile daha süt parası cebe girmeden yem fiyatına gelen zam ile geri çıkıyor. Bu durum üretici aleyhine devam ettikçe sorun devam edecek görülüyor” dedi.

SAMAN 1500 LİRADAN 3 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI
Geçen yıl 1500 lira olan samanın ton fiyatının bu yıl farklı bölgelerde 3 bin 500 liraya yükseldiğine vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Gürer , “Fiyatların bu şekilde artması, hayvancılığı da önemli ölçüde etkiledi, sıkıntılar katladı. Süt yemi ise her ay zamlanıyor ” diye konuştu.

HİLELİ ÜRÜNE DİKKAT!
İlaç gideri, veterinerlik hizmeti giderleri, ahır ve yem giderlerinin arttığını ve bakım yapmakta zorlanan süt inekçiliği yapanın hayvanlarını satarak ahırında hayvan sayısı düşürmesinin süt açığı oluşturduğunu söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “10 kilo sütten 1 kilo kaşar peyniri, 5 kilo sütten ise 1 kilo beyaz peynir elde edilir .Fabrikada işlenmesi, elektriği, işçiliği, içerikte kullanılan diğer ürünleri, ambalajı, nakliyesi, raf süresi, satış vadesi gibi fiyata etkiyen unsurlar yanında birden çok el değiştiren ürün aracı karları eklendiğinde üreticiden tüketiciye erinceye kadar fiyat katlamakta ve sütten mamül peynir fiyatı et fiyatı ile yarışmaktadır .Üretici ve tüketici ile işini doğru yapan imalatçı aynı anda sorun yaşamaktadır. Sütten mamül fiyat artışı taklit tağşiş ürün imalatına da kapı aralamaktadır. Üretim ve imalat fiyatları altında düşük bir fiyatla fiyatla peynir satılıyorsa bu peynirlerin bitkisel yağdan, kemik unundan ya da nişastadan yapılıp piyasaya sürülüp sürülmediği incelenmelidir” dedi.

YEM SÜBVANSE EDİLMELİ
Süt fiyatlarının artmasındaki en önemli nedenin yem fiyatlarının artması olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yıl başından bugüne tüm yem fiyatlar artış yaşandığına işaret etti. Gürer “Olması gereken neydi; yemde ofis oluşturup, yemin sübvanse edilerek hayvancılık yapana düşük fiyattan ulaştırılmasının sağlanma idi. Yem fiyatı kontrol altına alınmadan süt fiyatı yalnız hayvancılık yapanda iken kontrol altına alınmaya çalışılırsa hayvancılık yapan kesim sayısı daha da düşer ” şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Selim İyigūn
4.02.2023 11:12
Manda yoğurdunu, yulaf ve medine hurması ile ūfleyip yemek gerekiyor muş...  
 
Merdanoğlu
4.02.2023 10:59
2. Ayrıca ucuza dışarıdan alınca aslında daha zarar edersin neticede dolar ile almak zorundasın halbuki üreticilerine ver neticede o parayı iç tüketimde harcarlar uçup gitmez  
 
Merdanoğlu
4.02.2023 10:57
tarımını hayvancılığını bitirirsen dışarıdan daha uygun fiyatla buluyoruz zaten havasına girersen gün gelir karne ile bile bunları bulamazsın gıda insanı hayata bağlar  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
1
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
2
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
4
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
5
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
6
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
7
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Diyabet hastası kadın, ucuz ilaç için ABD'den Meksika'ya seyahat ediyor
﻿Diyabet hastası kadın, ucuz ilaç için ABD'den Meksika'ya seyahat ediyor
﻿Diyabet hastası kadın, ucuz ilaç için ABD'den Meksika'ya seyahat ediyor
﻿Bursa'da karısına 5 kurşun sıktı 
﻿Bursa'da karısına 5 kurşun sıktı 
﻿Bursa'da karısına 5 kurşun sıktı 
﻿Van'da kar esareti ile mücadele ediliyor
﻿Van'da kar esareti ile mücadele ediliyor
﻿Van'da kar esareti ile mücadele ediliyor
﻿Yürüyen merdiven dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
﻿Yürüyen merdiven dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
﻿Yürüyen merdiven dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.