Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan, bugün bir gazetede yer alan bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığı haberine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığına, tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve bilinçli bir yalan haber olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

TÜRK HAVA YOLLARI, TÜRK TELEKOM VE BOTAŞ GİBİ KURUMLARIN SATILACAĞI İDDİASI

İktidara geldiği 2002 yılından bu yana 200’ün üzerinde kamu varlığını 60 milyar dolar gelir elde ederek özelleştiren AKP’nin ekonomiyi düze çıkarma planında yine satış olacak. Yeni ekonomi yönetiminin Varlık Fonu kapsamında yer alan Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve BOTAŞ gibi kurumların satışı için analiz yaptığı belirtiliyor. İddialara göre Körfez ülkeleri ağırlıklı olacak alıcılardan elde edilecek gelir 100 milyar doları bulacak.