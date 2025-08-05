Bakanlık kaynaklarından Hakan Fidan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların daha önce resmi kurumlarca yanıtlandığı belirtilirken, iddialara ilişkin yasal yollara başvurulacağı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın üniversite diploması hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıklama yaptı.

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Bakan kaynaklarından yapılan açıklamada,

"Sayın Bakanımıza yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir.

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Esasen bu iddialara hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hem de Yüksek Öğretim Kurulu belgeleriyle yanıt vermişti. Sayın Bakanımızın lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile denklik belgesi, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyumuzun dikkatine getirilmişti.

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Ayrıca, konuyla ilgili olarak TBMM'de verilen bir soru önergesi de 12 Haziran 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplanmıştı. Söz konusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır. İddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulmaktadır" ifadelerine yer verildi.