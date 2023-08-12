Bakanlık 'Ofis Dönüşümü' için harekete geçti. Bu kez Belediye Meclisine yetki verildi

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un zamanında, atıl vaziyette duran ofislerin dönüşümü kapsamında ‘Ofisten konuta dönüş projesi’ tutmamıştı. Resmi Gazetede yayımlanan habere göre bu yetki bu sefer de belediye Meclisine verildi.

Bakanlık 'Ofis Dönüşümü' için harekete geçti. Bu kez Belediye Meclisine yetki verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Covid-19 nedeniyle ofis kullanımının azalması ve konut ihtiyacının artması dikkate alınarak atıl durumdaki boş ofislere ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 1 Temmuz’da önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2024’e kadar sonuçlanmak kaydıyla parselin tamamında konut kullanım oranı yüzde 30’u geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. Bu oran belediye meclisi kararıyla yüzde 50’ye kadar çıkartılabilecek.

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