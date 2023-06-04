Bakanlık verilmeyen Sinan Oğan'dan ilk açıklama

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından bakanlık verilmeyen Sinan Oğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakanlık verilmeyen Sinan Oğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıklamasının ardından ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan ancak seçimin ikinci turunda Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan'dan tebrik mesajı geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Oğan'ın "Makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur" sözleri dikkat çekti.

Oğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Sn. Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen “pazarlık” vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah…

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