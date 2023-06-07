‘Atatürk'ün yolundan gidenlerin’ adayı olarak ortaya çıkmıştı: Sinan Oğan’a Atatürk tepkisi

28 Mayıs'ta sona eren seçim sürecinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aday olup ikinci turda Erdoğan'a desteğini açıklayarak seçmenin bir kısmından tepki gören Sinan Oğan'ı makamında ağırladı.

ATATÜRK PORTRESİNİN OLMAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Sinan Oğan'ın ziyaretinin fotoğraflarını paylaşan sosyal medyada paylaşan Cevdet Yılmaz "Sayın @DrSinanOgan’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Yılmaz'ın paylaşımını alıntılayan Sinan Oğan ise "Nazik kabulünüz için biz teşekkür ederiz" açıklaması ile paylaşım yaptı.

Sinan Oğan, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığında Iğdır'da gazetecilerle bir araya gelmiş, adaylığına ilişkin "'Türk milliyetçisiyim, Atatürkçüyüm' diyen, Atatürk'ün yolundan gidenlerin bir adayı yoktu, biz de bu nedenle aday olmaya karar verdik" açıklaması yapmıştı.

'Atatürk'ün yolundan gidenlerin adayı' olarak aday olma sebebini açıklayan Sinan Oğan'ın ziyaret fotoğraflarında Atatürk portresinin olmaması sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcıları bu duruma sert tepki gösterdiler.

"GÖZLER ATATÜRK PORTRESİ ARADI"

Gönderinin altına yapılan yorumlarda kullanıcıların bir kısmı Sinan Oğan'a destek niteliğinde yorum yaparken bir kısım kullanıcı ise şu tepkileri verdi:

"Atatürk portresi de odanın bir yerindedir umarım"

"Gözler Atatürk portresi aradı"

"Atatürk fotoğrafı nerede?"

"Planın içinde Atatürk'ün değil de Erdoğan'ın resminin olduğu bir ortamda oturmak da var mıydı?"

İşte tepki çeken o fotoğraflar: