Sinan Oğan'a Devlet Bahçeli şoku! ‘Bahçeli'nin olduğu ittifakı seçtim’ demişti

Editör: Özlem Kıral

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.

Ekonomide merakla beklenen isim olan Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilirken, İçişleri Bakanlığı'na eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı ise Türk Silahlı Kuvvetleri Başkanı Yaşar Güler oldu.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı koltuğuna Cevdet Yılmaz otururken, yeni kabinede çoğunluğu bürokrasiden gelen 15 yeni isim yer aldı.

Bir önceki kabinede yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy yeni kabinede de yerini korudu.

KABİNEDE SADECE BİR KADIN BAKAN GÖREV ALDI

İşte Erdoğan’ın açıkladığı yeni kabinede görev alan isimler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler, Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı: Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu.

Yeni kabinenin açıklanması sonrası Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık için adı geçen Sinan Oğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"MAKAM PAZARLIĞIMIZ OLMAMIŞTIR"

Yeni kabine açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada "makam pazarlığı yaptı" iddiasının iftira olduğunu öne süren Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Sn. Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen “pazarlık” vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah…"

" DEVLET BAHÇELİ'NİN ETKİSİ VAR"

Oğan'ın bakan olmamasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü TV canlı yayınına katılan 22. dönem AK Parti Milletvekili Emin Şirin, yaptığı açıklamada "Sinan Oğan'ın bakan olmamasında Devlet Bahçeli'nin etkisi var" diye konuştu.