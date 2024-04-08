Bakanlıkdan 9 ilde 32 araziyi tahsise çıkardı. Yine ormanlar gitti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan içinde orman arazilerinin de bulunduğu tahsis harekatı...9 ilde hazine ve orman mülkiyetindeki 32 taşınmazı tahsise açtı. Tahsise çıkarılan kamu taşınmazlaranın arasında otel personeli için lojman yapılması öngörülen araziler de var, Bodrum İçmeler ve Yalıçıftlik'te ise bir bölümü orman olan araziler de var.

.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu tesisler; Antalya, Aydın-Didim, Çankırı-Ilgaz, İzmir, Kayseri-Erciyes, Bodrum, Trabzon-Akçaabat, Adana-Karataş ve Çanakkale-Lapseki ile ve ilçelerinde yer alıyor. Tahsis edilen arazilerde otel, butik otel ve tatil köyü, konaklama tesisi ve personel lojmanı yapılması öngörülüyor.

Kamu taşınmazı tahsis şartnamesinde, kamu taşınmazları, ilgili yönetmelik hükümlerine uygun şekilde üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapılması amacıyla Bakanlık tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edileceği belirtildi. Yatırım için başvuranların 50 bin Türk Lirası tahsis talep ücreti ödemesi gerekecek. Kararı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karar verecek.