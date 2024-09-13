Bakanlıkta 521 nolu oda krizi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Kemal Güney, bir sabah odasına girmeye çalıştığında anahtarının kapıya uymadığını, kapının kilit göbeği değiştirildiğini gördü.

“KAPISININ KİLİDİNİ DEĞİŞTİRDİLER”

Güvenlik birimine durumu bildiren Güney, anahtar değişikliğinin kendi bilgisi ve talimatları doğrultusunda yapıldığını öğrendi. Ancak, kendisine bu konuda önceden herhangi bir tebligat yapılmamıştı.

Güney, odasında maddi ve manevi değeri olan özel eşyalarının yanı sıra zimmetli büro malzemeleri ve bilgisayarının da bulunduğunu belirtti.

Yaşadığı durumu Strateji Geliştirme Başkanı Mücahit Arman'a ilettiğinde, Arman'ın çaresiz olduğunu ifade etmesi üzerine avukatı aracılığıyla noter tespiti yaptırmak istedi.

BAKAN YARDIMCISI AZARLADI: KURUMU NEDEN REZİL EDİYORSUN?

Bu gelişmeler üzerine Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Güney'i makamına çağırarak, "Kurumu neden rezil ediyorsun?" diyerek azarladı. Güney ise kurumun itibarını korumaya çalıştığını belirtti.

Olayın ardından Güney'e yeni bir oda tahsis edildi ve eşyaları teslim edildi.