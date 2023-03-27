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Bakanlıktan 'Et ve Süt Kurumu'nun taklitlerine ceza

Ticaret Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun unvanı ve logosunu taklit ederek tüketicilerin güvenini kötüye kullanan ve tüketicinin bilgi eksikliklerinin istismar eden işletmelere idari para cezası ve söz konusu reklamları durdurma cezası uygulanacağını açıkladı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 15:58
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Bakanlıktan 'Et ve Süt Kurumu'nun taklitlerine ceza

Bakanlıktan 'Et ve Süt Kurumu'nun taklitlerine ceza
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de bakanlığımıza ulaşan başvurularda ülkemizde faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin 'Et Balık Kasabı', 'Et Balık K.', 'Et Balık İl/İlçe Adı' gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; toplum nezdinde bilinen eski adıyla 'Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedilmektedir. Bu kapsamda, bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, Et ve Süt Kurumunun itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicinin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir" denildi.

"YANILTICI TANITIMLAR TAKİP EDİLİYOR"

Konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinde benzer isim ve logolarla faaliyet yürüten işletmeler tespit edildiğini belirtilerek, "Bu nedenle 81 il Ticaret İl Müdürlüklerine, bulundukları il mülki idare sınırları içerisinde mezkur duruma ilişkin inceleme ve denetimlerin gerçekleştirilmesi talimatı verilmiştir. Bu kapsamda, Ticaret İl Müdürlükleri ile bulundukları il ve ilçe ekiplerince hali hazırda gerçekleştirilen denetimler neticesinde tüketicilerin güvenini istismar eden ifade ve görsellerle satış ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiği düşünülen 29 adet işletmeye ilişkin olarak Reklam Kurulu'nun nisan ayında yapılacak toplantısında karar verilmesi beklenmektedir. Sonuç olarak, tüketicilerimizi aldatıcı ve yanıltıcı olan söz konusu tanıtımlar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte; gerek illerden gelen şikayet başvuruları ve denetim tutanakları, gerekse basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan benzer faaliyetler titizlikle incelenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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