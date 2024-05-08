Merkez Bankası’ndan kritik hamle! Yüzde 60’a çıkan mevduat faizinde aylar sonra bir ilk yaşandı

MEVDUAT FAİZ ORANLARI YÜZDE 60’A KADAR YÜKSELMİŞTİ

Mevduat faiz oranları yüzde 60’a kadar yükselmişti. Uzun yıllar ekonomi gazeteciliği yapan Barış Soydan geçtiğimiz gün mevduat faizleriyle ilgili “Bir kamu bankası 3 ay vadede yüksek mevduatlarda %59'un biraz üzerinde faiz vermeye başladı. Hoşgeldin faizi veye KKM mudilerine TL'ye geçsinler diye önerilen faiz değil, eski müşteriye standart faiz” ifadelerini kullanmıştı.

MEVDUAT FAİZLERİNDE 2 PUAN YAKIN DÜŞÜŞLER VAR

Soydan, mevduat faizleriyle ilgili verdiği son bilgide bir düşüş yaşandığını kaydetti. “Mevduat faiz oranlarında bugün ortalama 2 puana yakın düşüşler var” diyen Soydan X hesabından, “Merkez Bankası piyasadan dolar aldıkça, piyasaya Türk lirası veriyor, bu da bankaların TL ihtiyacını azaltıyor. Mevduat faizlerinin uzun bir süre düşmemesi lazım” mesajını paylaştı.