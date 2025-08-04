Bakanlıktan 'Fenerbahçe ve yapı' iddiasına büyük harfle yanıt!

Kosovalı Vedat Muriqi Rizespor'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2019-20 sezonunun başında Galatasaray'ın da istemesine rağmen Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transferden sonra Vedat Muriqi'nin şu an Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) olan Osman Aşkın Bak, yorumcu Rıdvan Dilmen'le fotoğrafı kanıt gösterilerek transferde siyasetin rol oynadığını iddia edilmişti.

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Süper Lig tarihine geçecek rakam

Son olarak, Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, "Vedat Muriqi Galatasaray'a imza atıyordu, Fenerbahçe'ye nasıl döndü de imza attı? Şu anki Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, o transfer masasında değil miydi? Biz buradan, siyaset Fenerbahçe'yi destekliyoruz mu çıkarmalıyız?" ifadesini kullandı.

Chelsea yıldızını Beşiktaş'a önerdi!

Trabzonspor dümeni Çekya'ya kırdı!

Galatasaray' a yakın olmasıyla bilinen bir başka gazeteci İskender Baydar da dün sosyal medyasından yaptığı paylaşımda "Evet, bir yapı var.. Spor Bakanı'nın transfer için baskı yaptığı bir yapı!!" yazdı.

Bu suçlamaların ardından Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı ve GSB Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanı Kerim Çomoğlu'dan yalanlama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çomoğlu şunları söyledi: "YALAN! Hemen vereyim; kendisi o tarihte bakan bile değil ve fotoğrafın transferle ilgisi yok. Son kez ifade etmek isterim ki; konu Galatasaray, Fenerbahçe konusu değildir. Sayın bakanımızın herhangi bir transferle ilgili en ufak baskısının olduğunun söylenmesi iftiradır, yalandır. Ben, doğru olanın bilinmesi gerekliliğinden hareketle görevimi yaptım."

Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için Lazio'ya net cevao!