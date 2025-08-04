Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için Lazio'ya net cevao!

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Lazio ile oynadığı hazırlık maçının ardından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan temsilcisi, sarı-lacivertliler'in başarılı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin durumunu sordu.
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FENERBAHÇE SEBASTIAN SZYMANSKI'Yİ SATMAYACAK
Maç sonrası Fenerbahçeli yetkililerle temasa geçen Lazio cephesi, Polonyalı yıldız için nabız yoklarken, kulüpten olumsuz yanıt aldı. Yönetimin, "Szymanski'yi satmayı düşünmüyoruz." diyerek transfer tekliflerine kapıları kapattığı belirtildi.
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