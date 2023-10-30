Bakanlıktan Kız Kulesi açıklaması: Bugün de devam edecek

Kız Kulesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için hazırlanan yansıtma ve ışık gösterileri bugün de devam edecek.

KAYNAK: DHA
Bakanlıktan Kız Kulesi açıklaması: Bugün de devam edecek

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, yurt genelinde yapılan etkinlikler ile kutlandı. Kız Kulesi için de yansıtma ve ışık gösterileri hazırlanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yansıtma ve ışık gösterilerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Galata ve Kız Kulesi'nde gerçekleştirdiğimiz yansıtma ve ışık gösterileri unutulmaz anlara sahne oldu. Ay yıldızlı bayrağımızın renkleriyle ışıldayan Kız Kulesi izleyenlere görsel bir şölen sunmaya bugün de devam edecek. Nice 100 yıllara" denildi.

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