Bakanlıktan özel tiyatrolara 55 milyon TL destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı özel tiyatrolara 55 milyon lira destek verecek.

KAYNAK: AA
Bakanlıktan özel tiyatrolara 55 milyon TL destek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu başkanlığında, Bakanlığa bağlı sanat kurumlarının genel müdürleri ve komisyon üyelerinin katılımıyla "Özel Tiyatrolara Maddi Destek Değerlendirme Komisyonu" toplantısı düzenlendi.

Özel tiyatroların yardımlardan yararlanmak üzere 2023-2024 sanat sezonu için yapılan başvuruları değerlendiren komisyon, başvurusunu eksiksiz tamamlayan bütün tiyatrolara destek verilmesini kararlaştırdı.

Bu kapsamda, 77 geleneksel tiyatro, 95 çocuk oyunu tiyatrosu ve 304 profesyonel olmak üzere 476 tiyatroya toplam 55 milyon lira destekte bulunulacak.

Destekle özel tiyatro salonlarının sanat hayatına katkısının artırılması ve devamlılığının sağlanması, tiyatro alanında kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve son yıllarda olduğu gibi başvurularda daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserlerin tercih edilerek Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Bakanlığın maddi destek sağladığı özel tiyatrolara Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

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