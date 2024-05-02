Abdülkadir Selvi'yi herkesin içinde fırçaladılar! Saray’dan büyük darbe

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 17 Nisan'da kaleme aldığı yazıda Osman Kavala ile Gezi Davası tutuklularının hapiste tutulmasının Türkiye'ye ve AKP'ye bir faydasının olmadığını belirtirken, "Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.



Selvi, son yazısında ise Erdoğan ile Özel görüşmesinin ana maddesinin Osman Kavala ve Gezi davası tutukluları olduğunu ileri sürdü.

Selvi, Gezi davasından dolayı cezaevinde bulunan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in hapis cezalarının Yargıtay tarafından onandığını hatırlattı.

KAVALA DOSYASINDA YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI

Kavala'nın durumu nedeniyle Türkiye ile AİHM ve Avrupa Konseyi arasında gerilim olduğunu belirten Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen Osman Kavala dosyasında yeni bir gelişme söz konusu" diye yazdı.

YENİDEN YARGILAMANIN HUKUKİ GEREKÇELERİ

"Bir hukukçu değilim ama hukukçulardan da destek alarak ciddi bir çalışma yapma imkânım oldu. Osman Kavala başta olmak üzere Gezi davasından dolayı yargılananların durumunu esastan etkileyecek olan hukuki çalışmayı aslına sadık kalarak aktarmaya çalışacağım" diyen Selvi'nin yazısına göre olası bir yeniden yargılamanın hukuki gerekçeleri hazırlandı.

YENİ DELİL SAYILMALI

Gezi davasında cezaların 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'ten verildiğini hatırlatan Selvi'nin aktardığı hukuki çalışmaya göre 'darbe girişimi'nin 'mağduru' olan Başbakan ve Bakanlar Kurulu, yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte artık olmadığı için mahkeme, ortada mağduru bulunmayan bir suçla ilgili ceza kararı verdi.

Selvi'nin aktardığı çalışmada bu durumun daha önceki yargılamalarda ele alınmayan yeni delil mahiyetinde sayılması gerektiği belirtildi.

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"NE KAVALAYMIŞ ARKADAŞ"

Abdülkadir Selvi'nin yazısı üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ile AKP eski MKYK Üyesi Mücahid Birinci sert sözlerle yüklendi.

"YA KENDİNİ YA EVİNİ YAKAR"



Birinci “Bu ‘Kibritle’ oynayan ya kendini yakar ya evini yakar” derken; Köroğlu, “Ne Osman Kavalaymış arkadaş. Gezi olaylarında hükümetin en önemli görevlisi Başbakan olan, yeni sistemde bizatihi yürütme görevini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir önemi yok varsa yoksa Kavala” ifadelerini kullandı.