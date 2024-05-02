Doktorlar Gazze için bildiri yayınladı

Sivas’ta bulunan Suşehri Devlet Hastanesi binası önünde düzenlenen eylemde, hastane doktor ve çalışanları, Gazze’de yaşanan soykırıma tepki göstermek amacıyla hazırladıkları bildiriyi okudu. Hastanenin diş hekimlerinden Merve Matur’un okuduğu bildiride, “ İsrail’in 2023 Ekim ayında Gazze Şeridi’ne yönelik önce hava saldırıları, ardından kara harekatı şeklinde işgal girişimi 5 ayı aşkın süredir şiddeti tırmanarak sürüyor. Bu süreçte çok sayıda çocuk, kadın, yaşlı ve sivil hayatını kaybetti.” ifadeleri kaydedildi.

Bildiride, İsrail’in savaş hukukunu ayaklar altına aldığı vurgulanırken, “Dünya halklarının ve onurlu insanların aylardır seslendirdiği üzere bizde Gazze’de yaşanan işgali ve soykırımı reddediyor, her zaman Gazze halkının yanında olduğumuzu beyan ediyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

İsrail’in Filistin’de insanlık tarihinde görülmemiş suçları işlediğini ifade eden Uzman Doktor ve Psikiyatri Uzmanı Mücahit Gökduman, “Burada İsrail’in yatığı insanlık dramına ve soykırıma dikkat çekmek için toplandık. Filistin toprakları, yağmalanıyor, işgal ediliyor, insanlar acımasızca öldürülüyor.” açıklamasında bulundu.

Eylemin ardından, sağlık çalışanları görevlerinin başına döndü.