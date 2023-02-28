Savunma Bakanı Akar deprem sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 42 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü bildirdi.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Hatay'ın Kırıkhan ilçe merkezi ile Ceylanlı ve Bektaşlı köylerinde çalışmaları inceledi.

Ankara, geçen yıl Nisan ayında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin geçici izinle sınırı geçmesine kısıtlama getirmişti.

Kahramanmaraş depremleri sonrasında ise bölgedeki Suriyelilerin geri dönme haklarını kaybetmeden 6 aya kadar ülkelerinde kalmasına izin verildi.