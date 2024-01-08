Bakasetas Beşiktaş'la anlaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakasetas Beşiktaş'la anlaştı
Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifine cevap vermeyen Bakasetas'ın Beşiktaş'la anlaştığı iddia edildi.

Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anastasios Bakasetas'ın Beşiktaş'la anlaştığı ileri sürüldü.

Yunan yıldız bordo mavili kulübün yeni sözleşme teklifine cevap vermemişti.

Yunanistan'ın Sport24 gazetesinin haberine göre Bakasetas, siyah beyazlı kulüple görüşerek el sıkıştı.

Haberde Beşiktaş'ın sezon sonunu beklemeden transferi gerçekleştirmek için Trabzonspor'a 500 bin euro teklif edeceği de belirtildi.

2021 yılında Alanyaspor'dan Trabzonspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Bakasetas, 3 yılda 120 maçta oynadı. 33 gol atarken 23 de asist yaptı.


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