Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu açıklandı

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu açıklandı
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Necip Uysal ve tedavi gören Alex-Oxlade Chamberlain’in yanında, Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımlarına katılan Omar Colley ve Daniel Amartey, kadro dışı kalan ve milli takımına giden Vincent Aboubakar, Marsilya’ya kiralanması planlanan Jean Onana, kadro dışı Valentin Rosier ve sarı kart cezalısı Salih Uçan, kulübün açıkladığı kadroda yer almadı.

Rize deplasmanına giden siyah-beyazlı takımın oyuncuları ise şunlar:

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“Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.”

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