Bakhtiyor Zaynutdinov Kazakistan'a galibiyeti getirdi. Tarihe geçti

Beşiktaş'ın Kazakistanlı yıldızı Bakhtiyor Zaynutdinov, milli takım tarihine geçti.

Bakhtiyor Zaynutdinov Kazakistan'a galibiyeti getirdi. Tarihe geçti

Editör: Barış Atakan

Euro 2024 Elemeleri H Grubu maçında Kazakistan, deplasmanda Finlandiya'yı 2-1 mağlup etti.

1-0 geriye düşmesine rağmen Kazakistan'a galibiyeti getiren gollerin sahibi Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov oldu.

Öte yandan 25 yaşındaki oyuncu attığı gollerle tarihe geçti.

Kazakistan Milli Takımı'nda 14 gole ulaşan Bakhtiyor Zaynutdinov, Kazakistan tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u sezon başında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Kazak futbolcu, siyah beyazlılarda 10 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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