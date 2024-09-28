Bakımsız Klima Hasta Eder mi? Uzmanlar Uyarıyor

Uzmanlar, bakımsız klimaların hava kalitesini olumsuz etkilediğini ve çeşitli hastalıklara neden olabileceğini belirtiyor.

Halk sağlığı uzmanlarına göre, temizlenmeyen klimalar, içlerinde biriken toz, polen, küf ve bakterilerle birlikte havayı kirleterek solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabiliyor.

Özellikle astım ve alerji hastaları, bu durumlardan daha fazla etkileniyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Zeynep Karaca, "Bakımsız klimalar yüzünden Legionella bakterisi yayılabiliyor ve bu bakteri ciddi akciğer enfeksiyonlarına neden olabiliyor" diyerek uyarıda bulundu.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA YOL AÇABİLİR

Klimaların düzenli bakımının yapılmaması, nezle, grip, sinüzit, bronşit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına neden oluyor. Klima kaynaklı bu hastalıklardan korunmak için filtrelerin düzenli temizlenmesi ve klima bakımının yılda en az bir kez yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Karaca, "Kirli hava akışı bağışıklık sistemini zayıflatarak kişiyi daha hassas hale getirebilir" dedi.

KURU HAVA CİLT VE GÖZ SAĞLIĞINI ETKİLEYEBİLİR

Klimalar, ortam havasını kuruttuğu için ciltte kuruluk, gözlerde yanma ve batma gibi şikayetlere de yol açabiliyor. Uzmanlar, klima kullanımı sırasında ortamın nem dengesinin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bunun için klimaların nem dengesi sağlayan modlarında çalıştırılması ve yeterli miktarda su tüketilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, klimaların sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için filtrelerinin sık sık temizlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca klimanın iç ve dış ünitelerinin profesyonel ekipler tarafından bakıma alınmasının, hem cihazın ömrünü uzatacağını hem de sağlık risklerini minimuma indireceğini vurguluyorlar.