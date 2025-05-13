Bakırköy'de Kent Lokantası açıldı

Kaynak: AA
Bakırköy'de Kent Lokantası açıldı

Kent Lokantası çalışmaları ile dikkat çeken İBB, bir yenisini daha hizmete açtı.

Bakırköy Belediyesince Cevizlik Mahallesi'nde yaptırılan Kent Lokantası hizmete girdi.

Lokantanın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, kent lokantalarının, İstanbul'un dört bir yanına yayılmış halkçı projelerden biri olduğunu söyledi.

İBB'nin 17 ilçede, 18 Kent Lokantası ile hizmet verdiğini dile getiren Aslan, "Her gün 4 çeşit yemekten oluşan menümüzü, uygun fiyatla hemşehrilerimize sunuyoruz. Kent lokantalarımıza gelen öğrencilerimizin, kıt kanaat geçinen vatandaşlarımızın, emekli maaşıyla yaşam mücadelesi veren büyüklerimizin hayır duasını alıyoruz. Bu dualar, bize ömrümüz boyunca yeter." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ise "Bugün burada güvenli, sağlıklı ve ekonomik yemeğe herkes erişebilsin diye, ilk Bakırköy Kent Lokantamızı açıyoruz. Kent Lokantaları, vatandaşın en temel ihtiyacıdır." dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle lokanta hizmet vermeye başladı.

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