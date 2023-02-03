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Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı

Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 02:17
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Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı

Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı
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Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy-İncirli metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yolcular durakta tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Metrobüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yangın dolayısıyla Zincirlikuyu ve Beylikdüzü yönlerinde uzun metrobüs kuyrukları oluştu. (DHA)

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