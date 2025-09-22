Bakırköy'de sapığa meydan dayağı: 16 yaşındaki kızın yardım çığlığı!

Dün akşam Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda, yürürken bir kişinin gizlice fotoğrafını çektiğini fark eden 16 yaşındaki kız, çevredekilerden yardım istedi.
Kızın feryadını duyanlar, şüphelinin telefonunu alıp fotoğrafları kontrol etti. Kızın fotoğrafını gören 5 kişi, şüpheliyi tekme ve yumruklarla dövdü.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, kızın “Ben 16 yaşındayım” diye bağırdığı duyulurken, yere düşen şüphelinin uzun süre tekmelendiği anlar yer alıyor.
