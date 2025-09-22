Bakırköy'de sapığa meydan dayağı: 16 yaşındaki kızın yardım çığlığı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bakırköy’de 16 yaşındaki kız, gizlice fotoğrafının çekildiğini fark edince yardım istedi. Şüpheli, vatandaşlarca feci şekilde darp edildi. Olay kameraya yansıdı, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Dün akşam Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda, yürürken bir kişinin gizlice fotoğrafını çektiğini fark eden 16 yaşındaki kız, çevredekilerden yardım istedi.

bakirkoyde-sapiga-meydan-dayagi-16-yasindaki-kizin-yardim-cigligiyenicag-5-kopya.jpg

Kızın feryadını duyanlar, şüphelinin telefonunu alıp fotoğrafları kontrol etti. Kızın fotoğrafını gören 5 kişi, şüpheliyi tekme ve yumruklarla dövdü.

bakirkoyde-sapiga-meydan-dayagi-16-yasindaki-kizin-yardim-cigligiyenicag-6-kopya.jpg

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

bakirkoyde-sapiga-meydan-dayagi-16-yasindaki-kizin-yardim-cigligiyenicag-7-kopya.jpg

Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

bakirkoyde-sapiga-meydan-dayagi-16-yasindaki-kizin-yardim-cigligiyenicag-8-kopya.jpg

Görüntülerde, kızın “Ben 16 yaşındayım” diye bağırdığı duyulurken, yere düşen şüphelinin uzun süre tekmelendiği anlar yer alıyor.

bakirkoyde-sapiga-meydan-dayagi-16-yasindaki-kizin-yardim-cigligiyenicag-9-kopya.jpg

bakirkoyde-sapiga-meydan-dayagi-16-yasindaki-kizin-yardim-cigligiyenicag-10-kopya.jpg

bakirkoyde-sapiga-meydan-dayagi-16-yasindaki-kizin-yardim-cigligiyenicag-11-kopya.jpg

bakirkoyde-sapiga-meydan-dayagi-16-yasindaki-kizin-yardim-cigligiyenicag-12-kopya.jpg

bakirkoyde-sapiga-meydan-dayagi-16-yasindaki-kizin-yardim-cigligiyenicag-13-kopya.jpg

bakirkoyde-sapiga-meydan-dayagi-16-yasindaki-kizin-yardim-cigligiyenicag-13-kopya.jpg

