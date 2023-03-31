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Bakırköy’de trafik kazası: 3 yaralı

Bakırköy Florya’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 13:57
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Bakırköy’de trafik kazası: 3 yaralı

Bakırköy’de trafik kazası: 3 yaralı
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İHA’nın haberine göre, Bakırköy Florya Yeşilköy Caddesi’nde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Caddeye kontrolsüz şekilde çıkan Kaan S. yönetimindeki 34 TC 8507 plakalı araç, bu sırada ana yolda seyir halinde olan 34 SRN 96 plakalı otomobile yandan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, aynı şeritte olan 34 EMK 518 plakalı araca çarptıktan sonra taklalar atarak karşı şeritte seyir halinde bulunan Ergin Ö. kontrolündeki 34 VE 8648 plakalı kamyonete ve 34 YKS 94 plakalı araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan aracın sürücüsü başından yaralanırken, kamyonette sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Kaza sırasında yolda bulunan bir başka aracın sürücüsü Melda Melis Aktürk, ”Araçlar yan yana giderken diğer yoldan araç ilk olarak bir araca çarptı, o da yanındaki araca çarptı. Daha sonra araç takla atmaya başladı. O da karşı şeride geçerek kamyonete çarptı” diye konuştu.

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