Bakırköy'deki bir otelde yangın paniği!

Bakırköy’de bulunan bir otelin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın, Bakırköy Cevizlik Mahallesi Kenedy Caddesi’ndeki 6 katlı otelin mutfak kısmında saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Yangın hızla büyüyünce personel, itfaiyeye haber verdi. Otel yönetimi, personel ve müşterileri dışarı çıkardı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışırken polis ekipleri de yan yolda güvenlik tedbiri aldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa bir süre içinde söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otelin mutfak kısmında zarar meydana geldi.

Yangın yüzünden korku yaşayan müşteriler soğutma işlemlerinin ardından otele geri geldiler.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.