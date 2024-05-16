Ibu Yanardağı için uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı! 5 kilometre yüksekliğe kül püskürttü

Endonezya Jeoloji İdaresi yetkilileri, Muhammed Wafid tarafından yapılan açıklamada, Halmahera Adası’ndaki yanardağın volkanik faaliyetlerinin incelenmesi sonucu uyarı seviyesinin 3’ten 4’e en yüksek uyarı seviyeye yükseltildiğini belirtti.

Yetkililer, Ibu Yanardağı çevresindeki yerel halk ve turistlere, 1325 metre yüksekliğindeki bu yanardağın 7 kilometre çevresinde herhangi bir faaliyette bulunulmaması gerektiğini uyarısında bulundular.

KÜLLER 5 KİLOMETREYE YÜKSELDİ

Yanardağın 13 Mayıs tarihindeki patlaması sonucunda çevresinde kül bulutları oluşmuştu. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağın patlama sırasında püskürttüğü volkanik küllerin, zirveden yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve patlamanın 5 dakika 6 saniye sürdüğünü kaydetmişti.

Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alıyor ve yaklaşık 130 aktif yanardağa ev sahipliği yapıyor.

Endonezya, dünyanın en volkanik olarak aktif bölgelerinden biri olup, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alır ve birçok aktif yanardağa ev sahipliği yapar.

İşte Endonezya’daki bazı önemli aktif yanardağlar:

• Merapi Yanardağı: Orta Cava’da bulunan ve Endonezya’nın en aktif yanardağlarından biri olarak bilinir.

• Krakatau Yanardağı: Ünlü 1883 patlamasıyla bilinen ve Sunda Boğazı’nda bulunan bir yanardağdır.

• Semeru Yanardağı: Doğu Cava’da yer alır ve sık sık patlamalar gerçekleştirir.

• Bromo Yanardağı: Java Adası’nda bulunan ve son patlaması 2016 yılında yaşanmıştır.

• Ibu Yanardağı: Halmahera Adası’nda yer alır ve yakın zamanda patlama aktivitesi göstermiştir.

• Lewotolok Yanardağı: Lembata Adası’nda bulunur ve aktif bir yanardağdır.

Bu yanardağlar, Endonezya’nın volkanik aktivitesinin bir parçası olup, bölgedeki jeolojik hareketliliğin bir göstergesidir.