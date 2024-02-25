Bakkala soda almaya giden çocuğa yumruklu saldırı: Bu nasıl bir vicdansızlık?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir çocuk, soda almak için gittiği bakkalda bir kişinin saldırısına uğradı.

Osmangazi Mahallesi'nde gerçekleşen olayda saldırgan aldığı darbeyle yere düşen çocuğa vurmayı sürdürdü.

O anlarda, "Parkta sen mi benim kafama vurdun?" diye bağıran saldırgan, esnaf kadının araya girmesiyle olay yerinden kaçtı.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunda olumsuzluk bulunmuyor.

Saldırganı yakalamak için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Saldırı anı dükkanın güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.