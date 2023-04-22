Ramazan bayramının vazgeçilmez tatlılarından baklava sofraları süslüyor. Baklava yapmak isteyenler baklava tarifini ve baklava püf noktalarını araştırıyor. Peki, baklava nasıl yapılır? Baklava tarifinin malzemeleri neler?

Sizler için baklava yapılışını ve baklava püf noktalarını derledik. İşte baklava tarifi..

BAKLAVA MALZEMELERİ NELER?

- 2 adet yumurta

- 1,5 çay bardağı süt

- 1 çay bardağı Ayçiçek yağı

- 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

- 1/3 su bardağı su

- 4 su bardağı un

Baklava şerbeti için:

- 3,5 su bardağı un

- 3 su bardağı toz şeker

- ¼ adet limon suyu

- İçine Koymak için: 300 gram iri çekilmiş ceviz

- Açmak için: 1 su bardağı nişasta

- Araları için: 250 gram eritilmiş tereyağı

BAKLAVA TARİFİ NASIL YAPILIR?

-Un haricindeki bütün malzemeleri derin bir kabın içerisine koyun.

-Unu azar azar ilave edip yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Yoğurduğunuz hamurunuzun üzerine nemli bir bez örterek oda sıcaklığında bekletin.

-Derin bir tencere içerisinde su ve toz şekeri koyalım. Orta ateş üzerinde suyun içinde şeker tamamen eriyene kadar kaynatalım.

Fokurdayınca üzerine limon suyunu ekleyip bir süre daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp oda sıcağında soğumaya bırakın.

-Dinlendirmiş olduğununuz hamurunuzu 20 eşit parçaya ayırarak üzerlerine nişasta serperek tepsinin büyüklüğünde incecik bir biçimde açın.

-Tepsiyi yağladıktan sonra yufkaları üst üstte koymaya başlayın ilk on katı bitirdiğinizde arasına eritilmiş tereyağını sürüp ceviz içlerini koyun. Geriye kalan on katıda bitirdikten sonra bıçakla baklava hamurunuza şekil verin. Artmış olan tereyağını gezdirin.

-Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirin.

-Fırından çıkarttığınız baklava hamurunuza ılımış olan şerbetinizi ekleyin.

-Baklava şerbetini çektikten sonra dondurma veya kaymakla servis edebilirsiniz.