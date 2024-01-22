Baklavanın gevrek ve lezzetli olmasının püf noktası ortaya çıktı! 100 yıl önce yapılan geleneksel tarih yeniden hayat buldu

Türk mutfaklarında yer edinmiş en önemli tatlıların başında gelen baklava, Amasya'nın Aydınca köyünde farklı bir yöntemle yapılıyor.

Baklava hamurunun oluşmasında kullanılan suya, kül katılıyor. Odun ateşinin külünü elekten geçirip süzen kadınlar, önce suyla karıştırıp, birkaç gün dinlendiriyor. Sonrasında su, hamura katılıyor. Yüz yılı aşkın süredir uygulanan bu geleneksel yöntemin tatlıya gevreklik ve lezzet kattığı belirtiliyor.

Aydınca Şehit Şaban Gökçe Ortaokulu öğretmenleri, tatlının yapımının kayıtlara alınıp gelecek kuşaklara aktarılması için bir proje başlatarak okulda ‘küllü baklava köşesi’ oluşturdu. Okula davet edilen nineler torunlarıyla birlikte bu özel tatlıyı yaptı ve püf noktaları öğretmeye çalıştı.

"TATLININ GEVREK OLMASINI SAĞLIYOR"

Unu küllü suyla karıp hamura dönüştüren 4 çocuk, 11 torun sahibi Nihal Korkut (68), “Küllü su, tatlının gevrek olmasını sağlıyor. Tatlıya lezzet veriyor. Kül olmazsa olmaz. Torunlarımız da eski geleneklerimizi bilsinler” diye konuştu.

"EN AZ 150-200 YILLIK KÜLTÜRÜN DEVAMLILIĞI SAĞLANIYOR"

Okul öğretmenleriyle yaptığı araştırma projesi konulu toplantıda, tatlının adını ilk duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Önce yanlış anladığımı sandım. 'Güllü mü, küllü mü?' diye yeniden sordum. Sonrasında işin içinden bambaşka bir araştırma projesi çıktı. En az 150-200 yıllık bir kültürün devamlılığı sağlanıyor” dedi.