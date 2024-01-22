Baklavanın gevrek ve lezzetli olmasının püf noktası ortaya çıktı! 100 yıl önce yapılan geleneksel tarih yeniden hayat buldu

Kaynak: İHA
Baklavanın gevrek ve lezzetli olmasının püf noktası ortaya çıktı! 100 yıl önce yapılan geleneksel tarih yeniden hayat buldu
Amasya’nın Aydınca köyünde el emeğiyle hazırlanan baklavanın yapımında “kül” kullanılırken, bu geleneksel yöntemin tatlıya gevreklik ve lezzet kattığı düşünülüyor.

Türk mutfaklarında yer edinmiş en önemli tatlıların başında gelen baklava, Amasya'nın Aydınca köyünde farklı bir yöntemle yapılıyor.

Baklava hamurunun oluşmasında kullanılan suya, kül katılıyor. Odun ateşinin külünü elekten geçirip süzen kadınlar, önce suyla karıştırıp, birkaç gün dinlendiriyor. Sonrasında su, hamura katılıyor. Yüz yılı aşkın süredir uygulanan bu geleneksel yöntemin tatlıya gevreklik ve lezzet kattığı belirtiliyor.

Aydınca Şehit Şaban Gökçe Ortaokulu öğretmenleri, tatlının yapımının kayıtlara alınıp gelecek kuşaklara aktarılması için bir proje başlatarak okulda ‘küllü baklava köşesi’ oluşturdu. Okula davet edilen nineler torunlarıyla birlikte bu özel tatlıyı yaptı ve püf noktaları öğretmeye çalıştı.

"TATLININ GEVREK OLMASINI SAĞLIYOR"

Unu küllü suyla karıp hamura dönüştüren 4 çocuk, 11 torun sahibi Nihal Korkut (68), “Küllü su, tatlının gevrek olmasını sağlıyor. Tatlıya lezzet veriyor. Kül olmazsa olmaz. Torunlarımız da eski geleneklerimizi bilsinler” diye konuştu.

"EN AZ 150-200 YILLIK KÜLTÜRÜN DEVAMLILIĞI SAĞLANIYOR"

Okul öğretmenleriyle yaptığı araştırma projesi konulu toplantıda, tatlının adını ilk duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Önce yanlış anladığımı sandım. 'Güllü mü, küllü mü?' diye yeniden sordum. Sonrasında işin içinden bambaşka bir araştırma projesi çıktı. En az 150-200 yıllık bir kültürün devamlılığı sağlanıyor” dedi.

aw125176-11.jpgaw125176-10.jpgaw125176-12.jpgaw125176-13.jpgaw125176-01.jpgaw125176-02.jpgaw125176-03.jpgaw125176-05.jpgaw125176-07.jpgaw125176-09.jpg

Son Haberler
Ömer 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ömer 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?
Galatasaray'da Murat Kurum rahatsızlığı. Üyeler harekete geçti Spor
Galatasaray'da Murat Kurum rahatsızlığı. Üyeler harekete geçti
Dünya bardak bardak içiyor ama Türkiye'de kıymeti yok Sağlık
Dünya bardak bardak içiyor ama Türkiye'de kıymeti yok
Başak Demirtaş'tan İstanbul adaylığı açıklaması. Kocası 7 yıldır hapiste Gündem
Başak Demirtaş'tan İstanbul adaylığı açıklaması. Kocası 7 yıldır hapiste
Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye flaş atamalar Spor
Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye flaş atamalar
Sony’nin elektrikli otomobili tanıtıldı. Özelliklerini duyanlar şaşkına döndü Otomotiv
Sony’nin elektrikli otomobili tanıtıldı. Özelliklerini duyanlar şaşkına döndü
MSB duyurdu: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi