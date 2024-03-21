Baklayı ağzından çıkarmak deyimi ne anlama geliyor?

Baklayı ağzından çıkarmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin gerçek düşüncelerini, hislerini veya sır gibi sakladığı bir bilgiyi açığa vurmasını anlatmak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Söz konusu deyim, genellikle bir kişinin içinde tuttuğu, başkalarından gizlediği veya açıklamaktan çekindiği bir şeyi sonunda söylemesi durumunda kullanılmaktadır.

Genellikle, kişinin gizli tuttuğu bir şeyi açığa çıkarması, içindekileri dökmesi veya itiraf etmesi durumlarında kullanılır. Bu ifade ile kişinin içinde tuttuğu şeyleri dile getirmesinin rahatlatıcı veya açığa çıkarıcı etkisini vurgulamaktadır.

BAKLAYI AĞZINDAN ÇIKARMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Çıkar şu ağzındaki baklayı, merakta bırakma insanı."